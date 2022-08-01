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1 час назад

Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб

Soccer Newsиещё 2

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о проблемах нападающего Артема Дзюбы с поиском нового клуба.

Уткин назвал причину, почему Дзюба не может найти новый клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зенит" – самый щедрый российский клуб в плане зарплат. И когда человек уходит, ему кажется, что по свободному трансферу он найдет себе команду, но оказывается, что таких денег больше никто не платит. А хочется", – сказал Уткин.

В настоящее время 33-летний Дзюба является свободным агентом и поддерживает форму в расположении "Рубина". Ранее он играл за "Спартак", "Томь", "Ростов", "Зенит" и тульский "Арсенал". За сборную России сыграл 55 матчей и забил 30 голов.

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