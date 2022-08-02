Футболисты АПЛ не хотят преклонять колено перед каждым матчем

Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) могут перестать вставать на колено перед каждым матчем, так как считают, что эта акция потеряла свое значение, передает Daily Mail.

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Как сообщает источник, этот вопрос обсуждался на встрече капитанов всех 20 команд чемпионата Англии. Футболисты опасаются, что акция потеряла значение.

В ходе обсуждений лидеры клубов пришли к выводу, что было бы лучше проводить данную акцию только на избранных матчах. Например, на главных матчах тура, так как они привлекают к себе наибольшее внимание со стороны СМИ и телевидения.

Вероятнее всего, вопрос о проведении акции будет решаться отдельно перед каждым матчем. Однако данная тема еще находится в стадии обсуждения.

Напомним, акция Black Lives Matter (BLM) возникла после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом.

Противники же BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.