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1 час назад

«Краснодар» «мочат», а «Спартак» тащат? Таблица грубых ошибок судей после трёх туров РПЛ

Чемпионат.com

Больше всего пока достаётся «Уралу».

«Краснодар» «мочат»: таблица грубых ошибок судей после трех туров РПЛ
Фото: СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ»СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ»

«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Чтобы их было удобно отслеживать, мы ведём таблицу и обновляем её после окончания каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.

В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем, сколько раз:

  • арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.

Ошибки минувшего тура

3-й тур получился богатым на судейские скандалы.

  • В пользу «Краснодара» ошибочно назначили пенальти и проглядели 11-метровый в их ворота. В ворота «Урала» пенальти был назначен только после просмотра видеоповтора.
  • Судья не увидел нарушение в штрафной «Сочи» в матче с «Ахматом». Помог только VAR.
  • В ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом» ошибочно назначили пенальти, но спас VAR. А затем в пользу красно-белых ошибочно назначили 11-метровый.

Подробный разбор судейства в 3-м туре РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.

championat.com
Футбол,Игорь Федотов,Спартак,
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