«Краснодар» «мочат»: таблица грубых ошибок судей после трех туров РПЛ

Больше всего пока достаётся «Уралу».
Фото: СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ»СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ»
«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Чтобы их было удобно отслеживать, мы ведём таблицу и обновляем её после окончания каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.
В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем, сколько раз:
- арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.
Ошибки минувшего тура
3-й тур получился богатым на судейские скандалы.
- В пользу «Краснодара» ошибочно назначили пенальти и проглядели 11-метровый в их ворота. В ворота «Урала» пенальти был назначен только после просмотра видеоповтора.
- Судья не увидел нарушение в штрафной «Сочи» в матче с «Ахматом». Помог только VAR.
- В ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом» ошибочно назначили пенальти, но спас VAR. А затем в пользу красно-белых ошибочно назначили 11-метровый.
Подробный разбор судейства в 3-м туре РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.