«Краснодар» «мочат»: таблица грубых ошибок судей после трех туров РПЛ

Больше всего пока достаётся «Уралу».

Фото: СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ» СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ»

«Чемпионат» продолжает следить за грубыми судейскими ошибками в матчах РПЛ. Чтобы их было удобно отслеживать, мы ведём таблицу и обновляем её после окончания каждого тура. Основа рейтинга — экспертиза арбитра Игоря Федотова.

В таблицу не входят ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем, сколько раз:

арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку.

Ошибки минувшего тура

3-й тур получился богатым на судейские скандалы.

В пользу «Краснодара» ошибочно назначили пенальти и проглядели 11-метровый в их ворота. В ворота «Урала» пенальти был назначен только после просмотра видеоповтора.

Судья не увидел нарушение в штрафной «Сочи» в матче с «Ахматом». Помог только VAR.

В ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом» ошибочно назначили пенальти, но спас VAR. А затем в пользу красно-белых ошибочно назначили 11-метровый.

Подробный разбор судейства в 3-м туре РПЛ с Игорем Федотовым можно изучить ниже.