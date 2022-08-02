Форвард «Локомотива» наступил на голову вратарю

Теперь Кухте влепят шестиматчевый «бан»?

Фото: Кадр из трансляции Кадр из трансляции

Нападающий Ян Кухта, по-прежнему принадлежащий «Локомотиву» и выступающий на правах аренды за пражскую «Спарту», опять попал в скандал после наступа на соперника. На сей раз от него пострадал вратарь либерецкого «Слована» Оливер Влиген. Кухте грозит шестиматчевая дисквалификация.

Видео дня

Ян перешёл в «Спарту» 25 июня. По информации Seznam Zprávy, чешский клуб арендовал Кухту за € 1 млн с приоритетным правом выкупа за € 4 млн. Через месяц нападающий дебютировал в составе пражан в матчах квалификации Лиги конференций с норвежским «Викингом». «Спарта» неожиданно вылетела, уступив по сумме двух встреч – 0:0 дома и 1:2 в гостях. Кухта в этих играх выходил в основе, но не отметился результативными действиями.

Теперь же «Спарта», которую после третьего места в прошлом сезоне возглавил летом 2022-го датский тренер Бриан Приске, стартовала с поражения и в чемпионате. В первом туре «руди» проиграли на своём поле середняку «Словану» – 1:2. Кухта вновь сыграл с первых минут, тем не менее ушёл с поля без голов или голевых передач. Вообще, за эти три матча в составе пражан Ян нанёс семь ударов по воротам и загубил три явных момента.

Очевидно, разозлённый своими неудачами и игрой команды нападающий совершил некрасивый поступок в концовке матча со «Слованом», подтвердив репутацию «грязного» игрока. На 90+5-й минуте Кухта получил длинную передачу и попытался ворваться в штрафную с висевшим на плечах защитником. Однако далеко отпустил мяч, который достался вылетевшему из ворот голкиперу. Перепрыгивая через бельгийца, Ян правой ногой наступил тому на голову. Можно было подумать, что это произошло случайно, но на повторе хорошо видно: форвард сделал движение ногой в сторону вратаря.

Судья не сразу разобрался в деталях эпизода. Сначала он показал Кухте жёлтую карточку. После этого видеоассистент подозвал главного к монитору. Посмотрев повтор, арбитр убедился, что Ян заслуживает удаления. Более того, нападающий может не ограничиться пропуском одной игры из-за дисквалификации. В четверг, 4 августа, соберётся дисциплинарный комитет, который рассмотрит фол Кухты. Экс-железнодорожнику грозит «бан» на несколько туров, максимум – на шесть. Кстати, Ян получает красную карточку во второй игре подряд в чемпионате Чехии. Перед переходом в «Локомотив» он был удалён и в последнем матче за «Славию».

В России у чешского нападающего была похожая история – в апреле этого года. Тогда Кухта травмировал защитника «Сочи» Родригао (ныне игрока «Зенита»). О том конфликте бразилец рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«Игрок «Локомотива» два раза пытался нанести мне травму. В первом эпизоде — в конце первого тайма — он меня ударил в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго момента, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову. Думаю, это естественная реакция. У меня нет никаких сомнений – футболист «Локомотива» сделал это специально. Он знал, что я играю с травмой…



Попадались ли в РПЛ ещё такие же «грязные» игроки, как Кухта? Нет, проблем не было ни с российскими футболистами, ни с иностранцами. Конечно, бывают агрессивные действия на поле, ведь все на эмоциях. Но я не встречал игроков, которые хотели бы умышленно нанести травму сопернику».

После стычки с Родригао чех отделался двухматчевой дисквалификацией.

Если «Спарту» не устроит игра или поведение Кухты, то пражский клуб вряд ли станет тратить € 4 млн на трансфер нападающего. Напомним, железнодорожники заплатили «Славии» за чеха те же € 5 млн (по данным Transfermarkt). Отъезд из России спустя всего полгода после перехода в «Локомотив» Ян объяснил семейными обстоятельствами. Кухта мог вернуться в свою бывшую команду, но в итоге ушёл к принципиальному сопернику. Руководство «Славии», судя по всему, чувствовало себя обманутым.

«Общаясь с представителями «Славии» в четверг, Кухта сказал, что слухи о его переговорах со «Спартой» – ложь. Он собирался встретиться с представителями «Славии» в пятницу: на встрече должны были присутствовать президент клуба Ярослав Тврдик и тренер Йиндржих Трпишовски. Но Кухта не пришел. Через агента он сообщил им, что хочет играть за «Спарту» и переходит туда», – приводило комментарий своего источника издание Seznam Zprávy, информируя о ходе переговоров.