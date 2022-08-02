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1 час назад

Фаната «Ростова» приговорили к году колонии за драку с болельщиками «Локомотива»

Матч ТВ

Лидер неформального объединения болельщиков футбольного клуба «Ростов» Максим Казаков был осужден Ленинским районным судом Ростова-на-Дону за драку с болельщиками «Локомотива», сообщает 1Rnd.ru.

Фанат «Ростова» получил срок за драку с болельщиками «Локомотива»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, Казаков, который был инициатором потасовки, приговорен судом к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как следует из картотеки уголовных дел, вместе с ним также по статье ст. 213 ч.2 УК РФ были осуждены Александр Вдовин, Александр Карев, Григорий Крестофорский, Олег Муминов и Николай Росляков, но их наказания пока неизвестны.

Инцидент произошел 14 сентября 2020 года после матча 7-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (0:0) возле одного из баров в центре Ростова-на-Дону. Казаков громко матерился в адрес болельщиков «Локомотива» и подначивал своих товарищей к потасовке.

На следующий день после драки подозреваемый был задержан сотрудниками центра по противодействию экстремизму.

Футбол,Александр Карев,Александр Вдовин,Максим Казаков,
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