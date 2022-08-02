«Спартак» поздравил с днем рождения Юру Мовсисяна

Напомним, в феврале 2021 года Мовсисян объявил о завершении карьеры в 33 года и сообщил, что получил должность посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.

Мовсисян начинал карьеру в США, где играл за «Канзас-Сити Уизардс» и «Реал Солт-Лейк», затем перебрался в датский клуб «Раннерс», а в 2011 году оказался в России. Спустя полтора года форварда приобрёл «Спартак». За красно-белых он провёл 66 матчей и забил 27 голов. Из московского клуба Юра возвращался в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды, а в 2016 году перебрался в команду на постоянной основе. В дальнейшем он также играл в Швеции.