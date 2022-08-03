Владелец "Наполи" резко высказался в адрес африканских футболистов

"Не говорите мне об африканцах! Я их люблю, но либо они подписывают бумагу, подтверждающую, что они откажутся от участия в Кубке африканских наций, либо между этим турниром и отборочным матчем чемпионата мира в Южной Америке эти игроки никогда не будут доступны! Мы идиоты, которые платят зарплату только для того, чтобы послать их по всему миру играть за других", — сказал Де Лаурентис.