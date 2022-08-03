Владелец "Наполи" резко высказался в адрес африканских футболистов

Владелец итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис резко высказался в адрес африканских игроков. Его слова передает Football Italia.
"Не говорите мне об африканцах! Я их люблю, но либо они подписывают бумагу, подтверждающую, что они откажутся от участия в Кубке африканских наций, либо между этим турниром и отборочным матчем чемпионата мира в Южной Америке эти игроки никогда не будут доступны! Мы идиоты, которые платят зарплату только для того, чтобы послать их по всему миру играть за других", — сказал Де Лаурентис.
Сейчас в составе "Наполи" числятся африканские футболисты Виктор Осимхен и Андре Замбо Ангисса. В прошлом сезона итальянской Серии А "Наполи" заняло третье место, набрав 79 очков в 38 матчах. Чемпионом стал "Милан", который записал себе в актив 86 баллов. Второго места удостоился миланский "Интер", набравший 84 очка.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли может возглавить "Палермо".