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3 часа назад

Владелец "Наполи" резко высказался в адрес африканских футболистов

Газета.Ruиещё 1

Владелец итальянского футбольного клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис резко высказался в адрес африканских игроков. Его слова передает Football Italia.

Владелец "Наполи" резко высказался в адрес африканских футболистов
Фото: ReutersReuters

"Не говорите мне об африканцах! Я их люблю, но либо они подписывают бумагу, подтверждающую, что они откажутся от участия в Кубке африканских наций, либо между этим турниром и отборочным матчем чемпионата мира в Южной Америке эти игроки никогда не будут доступны! Мы идиоты, которые платят зарплату только для того, чтобы послать их по всему миру играть за других", — сказал Де Лаурентис.

Сейчас в составе "Наполи" числятся африканские футболисты Виктор Осимхен и Андре Замбо Ангисса. В прошлом сезона итальянской Серии А "Наполи" заняло третье место, набрав 79 очков в 38 матчах. Чемпионом стал "Милан", который записал себе в актив 86 баллов. Второго места удостоился миланский "Интер", набравший 84 очка.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли может возглавить "Палермо".

Футбол,Паоло Ваноли,Виктор Осимхен,Аурелио Де,Спартак,
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