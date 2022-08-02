«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСВ

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Монако» принимал нидерландский клуб ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей (Монако) и завершилась ничьей со счётом 1:1. На 38-й минуте счёт открыл полузащитник ПСВ Йоей Верман. Результативную передачу отдал нападающий нидерландской команды Люк де Йонг. На 80-й минуте защитник «Монако» Аксель Дисаси сравнял счёт, забив гол после передачи футболиста монегасков Гильермо Марипана.