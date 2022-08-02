CAS зарегистрировал апелляции восьми российских клубов к ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение для иностранных игроков приостанавливать контракты с российскими командами до июня 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Процедуры начались недавно и находятся на начальной стадии», — цитирует представителя организации издание.
Напомним, что ЦСКА, «Сочи», «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и «Рубин» оказались в числе тех, кто обратился в CAS с апелляцией.
Российские команды после введения данного правила в марте 2022 года потеряли несколько десятков легионеров, которые приостановили свои контракты. После продления этого решения ЦСКА лишился сразу нескольких своих иностранных игроков. Действующему чемпиону — «Зениту», удалось сохранить почти всех своих легионеров. Однако, бразилец Юри Алберто отправился на родину, где будет выступать за «Коринтианс» до конца сезона.