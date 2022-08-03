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1 час назад

"Динамо" покупает игрока сборной Израиля

Soccer Newsиещё 9

Московское "Динамо" завершает трансфер полузащитника израильского клуба "Маккаби" Нетания Эдена Карцева.

"Динамо" покупает игрока сборной Израиля
Фото:  сайт "Маккаби" сайт "Маккаби"

За новичка россияне заплатят 2,6 миллиона евро, сообщает Sport5.

Ожидается, что 20% от суммы трансфера получит бывший клуб Карцева – "Маккаби" Тель-Авив.

Контракт с московским клубом будет рассчитан на 3 года, он будет зарабатывать около 500 тысяч евро за сезон.

Трансфер также подтверждает и агент футболиста Ави Нимни. По его словам, контракт может быть подписан сегодня.

В прошлом сезоне 22-летний футболист сыграл 24 матча во всех турнирах. Также он провел 3 матча за сборную Израиля и 15 игр за молодежную команду.

Футбол,Динамо,
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