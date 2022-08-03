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1 час назад

Главный тренер "Аталанты" заблокировал переход российского футболиста Миранчука в "Торино"

ТАССиещё 7

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини попросил оставить в команде российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом заявил генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси, комментарий которого в среду приводит издание Corriere dello Sport.

"Аталанта" заблокировала переход Миранчука в "Торино"
Фото: © EPA-EFE/PAOLO MAGNI© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

Ранее журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что итальянский клуб "Торино" заинтересован в приобретении Миранчука.

"Мы вели переговоры с "Торино", после долгого разговора тренер попросил нас оставить Миранчука. Это операция, которая на данный момент остановлена, после долгого противостояния Гасперини попросил нас оставить его", - сказал Перкасси.

Миранчуку 26 лет, он перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". В составе итальянского клуба он провел 56 матчей, забив девять голов и отдав семь результативных передач.

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и впервые за шесть лет не смогла пробиться в еврокубки.

Футбол,Алексей Миранчук,
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