"Аталанта" заблокировала переход Миранчука в "Торино"

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини попросил оставить в команде российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом заявил генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси, комментарий которого в среду приводит издание Corriere dello Sport.

Фото: © EPA-EFE/PAOLO MAGNI © EPA-EFE/PAOLO MAGNI

Ранее журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что итальянский клуб "Торино" заинтересован в приобретении Миранчука.

"Мы вели переговоры с "Торино", после долгого разговора тренер попросил нас оставить Миранчука. Это операция, которая на данный момент остановлена, после долгого противостояния Гасперини попросил нас оставить его", - сказал Перкасси.

Миранчуку 26 лет, он перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". В составе итальянского клуба он провел 56 матчей, забив девять голов и отдав семь результативных передач.