Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

Акинфеев ответил на слова Сафонова о том, что вратарь ЦСКА не является лучшим в России

Газета.Ruиещё 1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как воспринял резонансное высказывание голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова о лучшем на данный момент голкипере России.

Акинфеев отреагировал на заявления вратаря "Краснодара"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в январе Сафонов заявил, что не считает капитана армейцев лучшим вратарем страны.

«Ну а мне на что обижаться? У каждого свое мнение. За мою жизнь столько всего было.

Матвей, думаю, умный парень. Эти его слова кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю.

Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста», — сказал Акинфеев на YouTube-канале сборной России.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев повторил рекорд экс-игрока столичного «Локомотива» Дмитрия Лоськова по количеству сезонов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Сезон-2022/23 стал для голкипера армейцев 20-м в высшем дивизионе России. Стоит отметить, что Лоськов установил это достижение в 2017 году, проведя за «железнодорожников» прощальный матч.

Футбол,Матвей Сафонов,Дмитрий Лоськов,Игорь Акинфеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители