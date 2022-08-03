Акинфеев отреагировал на заявления вратаря "Краснодара"

«Ну а мне на что обижаться? У каждого свое мнение. За мою жизнь столько всего было.



Матвей, думаю, умный парень. Эти его слова кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю.



Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста», — сказал Акинфеев на YouTube-канале сборной России.