Акинфеев отреагировал на заявления вратаря "Краснодара"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как воспринял резонансное высказывание голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова о лучшем на данный момент голкипере России.
Напомним, в январе Сафонов заявил, что не считает капитана армейцев лучшим вратарем страны.
«Ну а мне на что обижаться? У каждого свое мнение. За мою жизнь столько всего было.
Матвей, думаю, умный парень. Эти его слова кто-то воспринимает так, кто-то по-другому, а я никак не воспринимаю.
Я сделал в сборной то, что мог, сделал в своей карьере то, что мог, то, что мне боженька дал, то, что я своими ногами заработал. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста», — сказал Акинфеев на YouTube-канале сборной России.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев повторил рекорд экс-игрока столичного «Локомотива» Дмитрия Лоськова по количеству сезонов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сезон-2022/23 стал для голкипера армейцев 20-м в высшем дивизионе России. Стоит отметить, что Лоськов установил это достижение в 2017 году, проведя за «железнодорожников» прощальный матч.