Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за нападение на судью

Григорьянц отметил, что Литвина подвергли санкциям «за оскорбительное поведение и оказание физического воздействия» в отношении главного арбитра после гостевого матча Второй лиги «Сахалинца» с «Рязанью». Комитет принял решение дисквалифицировать его на 1,5 года, а также отштрафовать на 300 тысяч рублей, добавил он.

Ранее сообщалось, что Литвин оскорбил и ударил после матча судью. Инцидент произошел во втором тайме, когда главный арбитр встречи Станислав Исаев ошибочно назначил пенальти в ворота «Сахалинца». Вратарю клуба удалось отбить мяч, но ассистент судьи зафиксировал выход голкипера с линии до удара. Пенальти перебили и «Рязани» удалось сравнять счет с противником. Литвин, сидящий на скамейки, на все это отреагировал «бранью» в адрес судьи, за что получил красную карточку. По итогам матча «Рязань» выиграла со счетом 2:1, нанеся «Сахалинцу» первое поражение в сезоне. Литвин не смог с этим смириться и после игры ударил главного арбитра.