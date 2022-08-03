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1 час назад

Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за нападение на судью

Елена Прошина

Владельца московского «Сахалинца» Михаила Литвина дисквалифицировали на 1,5 года за нападение на судью.

Литвин дисквалифицирован на 1,5 года за нападение на судью
Фото: вконтактевконтакте

Соответствующее решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, сообщил его глава Артур Григорьянц. Его слова приводит ТАСС.

Григорьянц отметил, что Литвина подвергли санкциям «за оскорбительное поведение и оказание физического воздействия» в отношении главного арбитра после гостевого матча Второй лиги «Сахалинца» с «Рязанью». Комитет принял решение дисквалифицировать его на 1,5 года, а также отштрафовать на 300 тысяч рублей, добавил он.

Ранее сообщалось, что Литвин оскорбил и ударил после матча судью. Инцидент произошел во втором тайме, когда главный арбитр встречи Станислав Исаев ошибочно назначил пенальти в ворота «Сахалинца». Вратарю клуба удалось отбить мяч, но ассистент судьи зафиксировал выход голкипера с линии до удара. Пенальти перебили и «Рязани» удалось сравнять счет с противником. Литвин, сидящий на скамейки, на все это отреагировал «бранью» в адрес судьи, за что получил красную карточку. По итогам матча «Рязань» выиграла со счетом 2:1, нанеся «Сахалинцу» первое поражение в сезоне. Литвин не смог с этим смириться и после игры ударил главного арбитра.

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