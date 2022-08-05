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3 часа назад

Экс-тренер "Спартака" Каррера посоветовал Кокорину уйти из "Фиорентины"

Газета.Ruиещё 4

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посоветовал Александру Кокорину уйти из итальянской «Фиорентины», передает «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер «Спартака» посоветовал Кокорину уйти из «Фиорентины»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, Кокорин все еще может заиграть в Италии. Он мне очень нравится как футболист. Он действительно талантливый. Стоит ли ему вернуться в Россию? Он должен решить для себя сам», — сказал Каррера.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В этом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

На счету Кокорина 47 матчей за сборную России и 12 забитых голов. Свой последний матч за национальную команду он провел в 2017 году.

Футбол,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,Спартак,
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