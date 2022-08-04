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19 минут назад

Бывший футболист «Зенита» продолжит карьеру в «Ювентусе»

Газета.Ruиещё 4

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес перейдет в итальянский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Бывший футболист «Зенита» продолжит карьеру в «Ювентусе»
Фото: Twitter «Зенита»Twitter «Зенита»

По информации источника, аргентинский футболист уже согласовал условия контракта с туринцами. Ранее в СМИ сообщалось, что парижане готовы купить Паредеса за €20 млн. «Ювентус» намерен арендовать полузащитника с обязательным правом выкупа.

Паредес стал игроком «ПСЖ» в сезоне-2018/2019. До этого он защищал цвета петербургского «Зенита». В минувшем сезоне чемпионата Франции аргентинский футболист принял участие в 15 встречах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи. Также Паредес сыграл в двух матчах Кубка Франции и пяти встречах Лиги чемпионов, где ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего хавбека составляет €28 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш прошел медосмотр в «ПСЖ».

Футбол,Леандро Паредес,Зенит,
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