Бывший футболист «Зенита» продолжит карьеру в «Ювентусе»

По информации источника, аргентинский футболист уже согласовал условия контракта с туринцами. Ранее в СМИ сообщалось, что парижане готовы купить Паредеса за €20 млн. «Ювентус» намерен арендовать полузащитника с обязательным правом выкупа.

Паредес стал игроком «ПСЖ» в сезоне-2018/2019. До этого он защищал цвета петербургского «Зенита». В минувшем сезоне чемпионата Франции аргентинский футболист принял участие в 15 встречах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи. Также Паредес сыграл в двух матчах Кубка Франции и пяти встречах Лиги чемпионов, где ему не удалось отметиться результативными действиями. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего хавбека составляет €28 млн.