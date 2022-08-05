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2 часа назад

«Барселона» просит Пике об уменьшении зарплаты, чтобы не продавать свои активы

Советский спортиещё 2

Защитник должен получить за сезон 52 млн евро.

У "Барселоны" опять проблемы с зарплатами
Фото: Советский спортСоветский спорт

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с защитником Жераром Пике, на которой попросил его о снижении зарплаты, сообщает ara.

По данным источника, по действующему соглашению клуб обязан будет выплатить своему игроку 52 млн евро за следующий сезон.

Без данного шага со стороны 35-летнего Пике клубу придется продолжить продавать свои активы для регистрации новых трансферов.

Напомним, что этим летом каталонцы подписали в том числе Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Рафинью, Франке Кессье и Андреаса Кристенсена.

Футбол,Жюль Кунде,Жерар Пике,Андреас Кристенсен,
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