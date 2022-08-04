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1 час назад

У "Аталанты" появились новые условия касательно продажи Миранчука

Газета.Ru

Переговоры между «Аталантой» и «Торино» об аренде полузащитника сборной России Алексея Миранчука зашли в тупик. Клуб из Бергамо не отпускает россиянина, потому что считает его важным игроком, которого нужно не отдавать в аренду, а продавать. Деньги от продажи Миранчука итальянцы планируют потратить на дальнейшее усиление состав в текущее трансферное окно. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

У «Аталанты» появились новые условия по продаже Миранчука
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Торино» намеревался арендовать Миранчука с последующим правом выкупа за €12 млн.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €10 млн.

В этом сезоне россиянин принял участие в 19 матчах своей команды в чемпионате Италии, отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его команда заняла восьмое место, оставшись без еврокубков.

В последних четырех матчах «Аталанты» в чемпионате Италии Миранчук появлялся на поле лишь один раз.

Ранее Андрей Канчельскис задался вопросом, почему «Аталанта» не готова расстаться с Миранчуком.

«Это какая-то неприязнь, что ли? Потому что он русский?» — отметил Канчельскис.

Футбол,Андрей Канчельскис,Алексей Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,
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