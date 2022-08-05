Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

ЦСКА подал в суд на Евролигу

Lenta.ruиещё 2

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подал в суд на Евролигу за исключение из числа участников сезона-2022/2023. Об этом сообщает Gazzetta.gr.

ЦСКА подал в суд на Евролигу
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, делом занимается люксембургский суд. Ожидается, что вердикт по обращению ЦСКА должен быть объявлен в ближайшие дни.

16 июня стало известно, что российские баскетбольные клубы пропустят новый сезон Евролиги. Команды отстранили от участия в турнире на сезон-2022/2023 в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

22 марта Евролига дисквалифицировала ЦСКА, а также петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. Результаты команд в сезоне-2021/2022 были аннулированы.

Футбол,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители