Федотов признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля

Возглавляющий московский ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером МИР Российской премьер лиги (РПЛ) по итогам июля, сообщает пресс служба турнира.
Болельщики и эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР проголосовали за Федотова, а эксперты РПЛ выбрали тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В число кандидатов также вошли Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Олег Василенко («Факел»).
Армейский клуб в первых трех турах сезона сыграл вничью с «ПАРИ НН» (2:2), победил «Сочи» (3:0) и «Урал» (2:0). «Красно синие» с семью очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Федотов возглавил ЦСКА перед началом сезона, покинув аналогичный пост в «Сочи».