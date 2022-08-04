Федотов признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля

Болельщики и эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР проголосовали за Федотова, а эксперты РПЛ выбрали тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В число кандидатов также вошли Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Олег Василенко («Факел»).