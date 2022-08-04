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58 минут назад

Федотов признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля

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Возглавляющий московский ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером МИР Российской премьер лиги (РПЛ) по итогам июля, сообщает пресс служба турнира.

Федотов признан лучшим тренером РПЛ по итогам июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болельщики и эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР проголосовали за Федотова, а эксперты РПЛ выбрали тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В число кандидатов также вошли Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Олег Василенко («Факел»).

Армейский клуб в первых трех турах сезона сыграл вничью с «ПАРИ НН» (2:2), победил «Сочи» (3:0) и «Урал» (2:0). «Красно синие» с семью очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Федотов возглавил ЦСКА перед началом сезона, покинув аналогичный пост в «Сочи».

Футбол,Владимир Федотов,Спартак,
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