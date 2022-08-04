Акинфеев назвал отличие европейских футболистов от россиян

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев на YouTube-канале сборной России ответил на вопросы женской национальной сборной о том, прихорашиваются ли футболисты перед игрой.
«Некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе прически, чтобы красивыми выйти на поле. Думаю, если взять европейский подход футбольных людей, то там фактически все делают себе прически, прихорашиваются. Это я заметил. Но в русской душе такого практически нет», — отметил Акинфеев.
ЦСКА после трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на третьей позиции турнирной таблицы, имея в активе семь очков. Армейский клуб имеет одинаковое количество очков с идущим на первом месте «Зенитом» и расположившимся на второй строчке «Спартаком», но проигрывает по дополнительным показателям.
Стоит отметить, что этим летом команду пополнили сразу трое новичков — полузащитники Саша Зделар (Сербия) и Виктор Мендес (Чили), а также защитник Милан Гайич (Сербия). Все, кроме чилийца, уже дебютировали за российский клуб.