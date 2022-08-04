Акинфеев назвал отличие европейских футболистов от россиян

«Некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе прически, чтобы красивыми выйти на поле. Думаю, если взять европейский подход футбольных людей, то там фактически все делают себе прически, прихорашиваются. Это я заметил. Но в русской душе такого практически нет», — отметил Акинфеев.