Губерниев предложил назначить Салихову президентом «Спартака»

«Я не знаю, почему вы смеётесь. Я считаю, что если возникнет смена состава, то почему бы прекрасной женщине, как Маргарет Тэтчер и Ангела Меркель, порулить не страной, а «Спартаком»? А что тут такого? Я за Зарему, кроме шуток. Она молодец», — сказал Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч».