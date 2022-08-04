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32 минуты назад

Александр Мостовой назначен главным тренером команды Медиалиги «АMC Fights Nights»

Чемпионат.comиещё 4

Бывший российский футболист Александр Мостовой назначен главным тренером команды Медиалиги «АMC Fights Nights». Об этом сообщается в соцсетях команды. Помощником Мостового станет Алексей Злыднев.

Мостовой назначен главным тренером команды Медиалиги «АMC Fights Nights»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон в MFL, то я бы сформулировал их так: вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты по ходу сезона. ᅠ К концу первого сезона вы, уверен, уже увидите боеспособную дружину, главный объединяющий фактор в которой — любовь к спорту», — сказал президент команды Камил Гаджиев.

53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игрока он выступал за «Красную пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

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