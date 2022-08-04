Мостовой назначен главным тренером команды Медиалиги «АMC Fights Nights»

«Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон в MFL, то я бы сформулировал их так: вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты по ходу сезона. ᅠ К концу первого сезона вы, уверен, уже увидите боеспособную дружину, главный объединяющий фактор в которой — любовь к спорту», — сказал президент команды Камил Гаджиев.