Погба отказался от операции на колене ради участия в ЧМ

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба принял решение отказаться от операции на колене, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По информации Скиры, такое решение исходило из опасений игрока пропустить ближайший чемпионат мира, который пройдёт уже в ноябре текущего года. Погба будет проходить консервативное лечение.

Другим вариантом является наложение швов на повреждение, но это может потребовать от игрока отстранения на четыре-пять месяцев, из-за чего он будет вынужден пропустить ЧМ-2022.