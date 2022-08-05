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1 час назад

Поль Погба отказался от операции на колене, чтобы не пропустить ЧМ

Чемпионат.comиещё 1

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба принял решение отказаться от операции на колене, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.

Погба отказался от операции на колене ради участия в ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации Скиры, такое решение исходило из опасений игрока пропустить ближайший чемпионат мира, который пройдёт уже в ноябре текущего года. Погба будет проходить консервативное лечение.

Другим вариантом является наложение швов на повреждение, но это может потребовать от игрока отстранения на четыре-пять месяцев, из-за чего он будет вынужден пропустить ЧМ-2022.

Погба вернулся в «Ювентус» этим летом. Ранее француз уже выступал за туринский клуб. Напомним, мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Футбол,Поль Погба,
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