«Зенит» может купить 18-летнего бразильского защитника

Центральный защитник «Коринтианса» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Зенит», информирует Br NoticiasYahoo.

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Согласно сведениям источника, «Зенит» ведёт устные переговоры по Ренану и предлагает идеальный вариант сделки для всех её участников. Однако официальных запросов сине-бело-голубые пока что не делали.

Отмечается, что несколькими днями ранее агент Роберта Ренана летал в Европу, где провёл переговоры с представителями дортмундской «Боруссии», «Вулверхэмптона» и клубов из City Group.