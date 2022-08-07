Аршавин: пока Fan ID работает против футбола

«Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте всё вернём». Обычному люду не достучаться. Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».