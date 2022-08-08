Дзюбе предсказали светлое будущее

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о поисках нового клуба бывшего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
По его словам, воспитанник столичного «Спартака» имеет шанс заиграть в любой европейской команде.
«Не сомневаюсь, что Артем найдет клуб. Такой футболист может играть в любом европейском клубе. Дзюба сейчас является свободным агентом. Он может быть заявлен, когда захочет. У Артема есть время, чтобы выбрать лучший вариант. Он просто ждет лучшего варианта.
Не думаю, что он в ближайшее время завершит карьеру, это нереально. Тут вопрос терпения со стороны общественного мнения», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».
33-летний Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В составе петербургского клуба форвард провел 249 матчей, в которых записал на свой счет 108 голов и 70 результативных передач.
По окончании сезона-2021/22 футболист покинул команду в статусе свободного агента и пока не нашел себе новый клуб.
12 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.
Ранее Василий Уткин высказался о шансах Дзюбы включиться в гонку бомбардиров РПЛ.