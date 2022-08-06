Мозеса унесли на носилках во время матча с «Уралом»

Во время футбольного поединка «Спартака» и «Урала» случилось несчастье. Лучший игрок москвичей неожиданно повалился на траву и не смог самостоятельно покинуть поле. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

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Игра проходила сегодня в Екатеринбурге. В конце первого тайма «случилось несчастье» — «Спартак» лишился нигерийского игрока Виктора Мозеса. Соперник не нарушал правила: футболист сам неожиданно рухнул на газон. Знаками он показал тренеру и врачам, что серьёзно травмирован.

Мозеса унесли на носилках, и вместо него на замену вышел Михаил Игнатов.

«Спартак» победил со счётом 0:2. Красно-белые теперь ждут новостей о последствиях травмы нигерийца.