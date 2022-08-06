«Урал» решил уволить Шалимова

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов в ближайшее время с высокой долей вероятности покинет команду.

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Руководство клуба из Екатеринбурга приняло решение отправить 53-летнего специалиста в отставку. Об этом сообщает Sport24.ru.

«Урал» сегодня уступил «Спартаку» (0:2) в матче 4-го тура РПЛ, потерпев четвертое поражение подряд, и с нолем очков занимает последнее место в турнирной таблице.

Шалимов возглавил уральскую команду в августе 2021 года. В сезоне чемпионата России-2021/22 «Урал» под его руководством финишировал на 12-й позиции.