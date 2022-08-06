"Краснодар" на своем поле разгромил московский "Локомотив"

В Краснодаре завершился матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23, в котором местный одноименный клуб играл с московским «Локомотивом».

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Победу со счетом 1:0 одержали футболисты «Краснодара». На 78-й минуте счет открыл защитник хозяйской команды Кристиан Рамирес. На 84-й минуте преимущество «Краснодара» удвоил нападающий Олакунле Олусегун. Третий мяч «Краснодара» был забит на 90-й минуте — отличился тот же Олусегун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Локомотив» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка в четырех матчах. «Краснодар» занимает четвертое место место, имея в активе семь баллов.

13 августа «Краснодар» проведет встречу с «Динамо». «Локомотив» в этот же день сыграет с самарскими «Крыльями Советов».