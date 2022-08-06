Семак назвал справедливым результатом ничью «Зенита» с «Ахматом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча четвертого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». По мнению специалиста, ничейный результат стал справедливым.
«В первом тайме владели большим преимуществом, были моменты, хоть и не так много, нужно было их реализовывать. Были ошибки, больше индивидуальные, которые привели к ключевым моментам, в том числе к удалению. В меньшинстве играть сложнее, тем не менее во втором тайме у Малкома было два прекрасных момента, могли использовать их и победить.
В обороне во втором тайме была ошибка – обрезали на ровном месте, она тоже могла привести к пропущенному мячу. Что касается игры и результата, он, наверное, справедлив. Думаю, это следствие наших грубых ошибок, прежде всего в обороне» - заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, матч между «Зенитом» и «Ахматом» закончился вничью со счётом 0:0.