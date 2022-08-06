Семак назвал справедливым результатом ничью «Зенита» с «Ахматом»

«В первом тайме владели большим преимуществом, были моменты, хоть и не так много, нужно было их реализовывать. Были ошибки, больше индивидуальные, которые привели к ключевым моментам, в том числе к удалению. В меньшинстве играть сложнее, тем не менее во втором тайме у Малкома было два прекрасных момента, могли использовать их и победить.