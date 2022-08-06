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1 час назад

Семак назвал справедливым результатом ничью «Зенита» с «Ахматом»

Свободная прессаиещё 1

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча четвертого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». По мнению специалиста, ничейный результат стал справедливым.

Семак назвал справедливым результатом ничью «Зенита» с «Ахматом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первом тайме владели большим преимуществом, были моменты, хоть и не так много, нужно было их реализовывать. Были ошибки, больше индивидуальные, которые привели к ключевым моментам, в том числе к удалению. В меньшинстве играть сложнее, тем не менее во втором тайме у Малкома было два прекрасных момента, могли использовать их и победить.

В обороне во втором тайме была ошибка – обрезали на ровном месте, она тоже могла привести к пропущенному мячу. Что касается игры и результата, он, наверное, справедлив. Думаю, это следствие наших грубых ошибок, прежде всего в обороне» - заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Ахматом» закончился вничью со счётом 0:0.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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