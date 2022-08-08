УЕФА бесплатно предоставит Украине права на показ матчей Лиги наций

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить, в связи с угрозой теракта.



Вопросов очень много. Сейчас мы требуем календарь лиги, но мы его, может, и не узнаем. Возможно, будем узнавать его в последний момент», — сказал журналист.