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1 час назад

УЕФА бесплатно предоставит Украине права на показ матчей Лиги наций в сентябре

Газета.Ruиещё 4

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бесплатно предоставит Украинской ассоциации футбола (УАФ) права на показ матчей Лиги наций в сентябре, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Telegram-канал KDK.

УЕФА бесплатно предоставит Украине права на показ матчей Лиги наций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игры будут показаны на одном из национальных телеканалов.

В сентябре сборная Украины проведет два матча с шотландцами — 21 и 27 сентября, а также игру с командой Армении (24 сентября)

Ранее украинский журналист Игорь Цыганик сообщил, что матчи нового сезона чемпионата Украины по футболу могут проводиться тайно в целях обеспечения безопасности.

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить, в связи с угрозой теракта.

Вопросов очень много. Сейчас мы требуем календарь лиги, но мы его, может, и не узнаем. Возможно, будем узнавать его в последний момент», — сказал журналист.

Новый сезон чемпионата Украины должен начаться 23 августа. Ранее сообщалось, что в первом матче примет участие «Шахтер», но до сих пор неизвестно, с каким клубом сыграет действующий чемпион Украины.

Предполагалось, что стартовая игра чемпионата пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Футбол,УЕФА,
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