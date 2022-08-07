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2 часа назад

Акинфеев побил рекорд Игнашевича по матчам на высшем уровне. У него 818 игр за клуб и сборную

Sports.ruиещё 1

Игра 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Факелом» (4:1) стала для голкипера 818-й на высшем уровне. При подсчете учитываются матчи в чемпионате и Кубке России, в еврокубках и игры за сборную.

Акинфеев побил рекорд Игнашевича по матчам на высшем уровне
Фото: ТАССТАСС

Акинфеев побил рекорд по числу таких матчей, ранее принадлежавший Сергею Игнашевичу. На его счету 817 игр. Третье место по числу проведенных матчей принадлежит бывшему защитнику ЦСКА Василию Березуцкому – 659.

Следом идут экс-полузащитник «Зенита» и «Рубина» Сергей Семак (621) и бывший защитник сине-бело-голубых Александр Анюков (603).

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