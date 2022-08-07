Акинфеев побил рекорд Игнашевича по матчам на высшем уровне

Игра 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Факелом» (4:1) стала для голкипера 818-й на высшем уровне. При подсчете учитываются матчи в чемпионате и Кубке России, в еврокубках и игры за сборную.
Акинфеев побил рекорд по числу таких матчей, ранее принадлежавший Сергею Игнашевичу. На его счету 817 игр. Третье место по числу проведенных матчей принадлежит бывшему защитнику ЦСКА Василию Березуцкому – 659.
Следом идут экс-полузащитник «Зенита» и «Рубина» Сергей Семак (621) и бывший защитник сине-бело-голубых Александр Анюков (603).