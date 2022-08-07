"Мы все в шоке": футболист потерял сознание после столкновения с вратарем

Нидерландский защитник "Зимбру" из Кишинева Донни ван Иперен потерял сознание во время матча чемпионата Молдавии по футболу против "Динамо-Авто". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Зимбру".

Матч завершился со счетом 0:0. На 19-й минуте встречи ван Иперен столкнулся с вратарем команды соперника, после чего потерял сознание. Голландец так и не пришел в себя на поле, игрока доставили в больницу Кишинева. Сообщается, что жизни игрока ничего не угрожает.

"Все очень плохо, я даже не хочу комментировать. Мы все в шоке от того, что произошло. Самое главное, что Донни здоров", - сказал главный тренер "Зимбру" Влад Гоян.

"В эти трудные времена все наши мысли обращены к Донни ван Иперену, футболист доставлен в больницу в Кишиневе и получает медицинскую помощь. Донни, будь сильным, мы все молимся за тебя!" - говорится в обращении клуба.