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1 час назад

Футболист "Зимбру" ван Иперен потерял сознание во время матча чемпионата Молдавии

ТАССиещё 1

Нидерландский защитник "Зимбру" из Кишинева Донни ван Иперен потерял сознание во время матча чемпионата Молдавии по футболу против "Динамо-Авто". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба "Зимбру".

"Мы все в шоке": футболист потерял сознание после столкновения с вратарем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч завершился со счетом 0:0. На 19-й минуте встречи ван Иперен столкнулся с вратарем команды соперника, после чего потерял сознание. Голландец так и не пришел в себя на поле, игрока доставили в больницу Кишинева. Сообщается, что жизни игрока ничего не угрожает.

"Все очень плохо, я даже не хочу комментировать. Мы все в шоке от того, что произошло. Самое главное, что Донни здоров", - сказал главный тренер "Зимбру" Влад Гоян.

"В эти трудные времена все наши мысли обращены к Донни ван Иперену, футболист доставлен в больницу в Кишиневе и получает медицинскую помощь. Донни, будь сильным, мы все молимся за тебя!" - говорится в обращении клуба.

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Ван Иперену 27 лет, он перешел в "Зимбру" в нынешнем году. До этого выступал за голландские "Телстар", "Гоу Эхед Иглз", греческий "Караискакис".

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