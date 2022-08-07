Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
46 минут назад

Роберт Левандовский забил первый мяч за «Барселону» в товарищеском матче

Матч ТВиещё 2

Нападающий Роберт Левандовский впервые отличился за «Барселону».

Левандовский забил первый мяч за «Барселону»
Фото: Michael Reaves / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ruMichael Reaves / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Польский футболист забил на третьей минуте матча с «Пумас УНАМ», который проходит в воскресенье в рамках Кубка Жоана Гампера.

Левандовский перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии», за которую выступал с 2014 года. Сумма трансфера 33 летнего игрока составила 45 миллионов евро, еще пять миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. В составе немецкого клуба польский форвард провел 375 матчей и забил 344 мяча, стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Футбол,Роберт Левандовский,УЕФА,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители