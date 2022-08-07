Левандовский забил первый мяч за «Барселону»

Польский футболист забил на третьей минуте матча с «Пумас УНАМ», который проходит в воскресенье в рамках Кубка Жоана Гампера.

Левандовский перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии», за которую выступал с 2014 года. Сумма трансфера 33 летнего игрока составила 45 миллионов евро, еще пять миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. В составе немецкого клуба польский форвард провел 375 матчей и забил 344 мяча, стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.