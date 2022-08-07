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2 часа назад

«Готов». Роналду обратился к болельщикам перед стартовым матчем «МЮ» в АПЛ

Матч ТВ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальной сети обратился к поклонникам перед стартом сезона в чемпионате Англии.

Роналду обратился к болельщикам перед матчем "МЮ"
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Португалец опубликовал свою фотографию в форме английского клуба, подписав ее словом «Готов».

В первом туре «МЮ» сыграет с «Брайтоном», матч пройдет 7 августа на «Олд Траффорде», начало в 16:00 (мск).

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца летнего трансферного окна.

Действующий контракт 37 летнего португальца рассчитан до лета 2023 года.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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