Роналду обратился к болельщикам перед матчем "МЮ"

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальной сети обратился к поклонникам перед стартом сезона в чемпионате Англии.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Португалец опубликовал свою фотографию в форме английского клуба, подписав ее словом «Готов».

В первом туре «МЮ» сыграет с «Брайтоном», матч пройдет 7 августа на «Олд Траффорде», начало в 16:00 (мск).

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца летнего трансферного окна.