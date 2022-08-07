Роналду обратился к болельщикам перед матчем "МЮ"

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в социальной сети обратился к поклонникам перед стартом сезона в чемпионате Англии.
Португалец опубликовал свою фотографию в форме английского клуба, подписав ее словом «Готов».
В первом туре «МЮ» сыграет с «Брайтоном», матч пройдет 7 августа на «Олд Траффорде», начало в 16:00 (мск).
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» до конца летнего трансферного окна.
Действующий контракт 37 летнего португальца рассчитан до лета 2023 года.