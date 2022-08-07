«Химки» забили три мяча «Торпедо» в матче 4-го тура РПЛ

Сегодня, 7 августа, на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках «Торпедо» сыграло с «Химками» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Финальный свисток ознаменовал победу номинальных гостей со счётом 3:1.

Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «Химок» Александр Руденко. Спустя 10 минут «Торпедо» получило право на пенальти, который реализовал Алексей Померко. На 68-й Александр Долгов с паса Александра Ломовицкого вывел «Химки» вперёд, а уже через четыре минуты оформил дубль (пас Кирилла Боженова) и установил окончательный счёт в матче — 3:1 в пользу «Химок».