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1 час назад

Нигматуллин предрек "Локомотиву" борьбу за выживание

Советский спортиещё 2

Железнодорожники по-прежнему не могут одержать первую победу в новом сезоне РПЛ.

Нигматуллин предрек «Локомотиву» борьбу за выживание
Фото: ТАССТАСС

Бывший голкипер московского "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачный старт железнодорожников в новом сезоне РПЛ.

"Если бы у «Локомотива» было столько же очков, сколько у «Урала», меня бы это нисколько не удивило. Вектор развития клуба непонятен никому. Удивительно, как вышестоящие люди в «Локомотиве» до сих пор доверяют немецким специалистам. С таким багажом «Локомотив» будет бороться за выживание", - приводят слова ветерана отечественные СМИ.

Напомним, после четырех туров "Локомотив" с двумя очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

Футбол,Руслан Нигматуллин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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