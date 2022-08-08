Нигматуллин предрек «Локомотиву» борьбу за выживание

"Если бы у «Локомотива» было столько же очков, сколько у «Урала», меня бы это нисколько не удивило. Вектор развития клуба непонятен никому. Удивительно, как вышестоящие люди в «Локомотиве» до сих пор доверяют немецким специалистам. С таким багажом «Локомотив» будет бороться за выживание", - приводят слова ветерана отечественные СМИ.