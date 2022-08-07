"Ростов" обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

"Ростов" со счетом 2:1 обыграл "Оренбург" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону.

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Все три мяча в матче были забиты с пенальти. Счет на первой добавленной к первому тайму минуте открыл Дмитрий Полоз, на 60-й минуте отличился Николай Комличенко. У "Оренбурга" голом отметился Дмитрий Воробьев (69).

Комличенко забил по голу во всех четырех матчах нынешнего сезона. Нападающий "Ростова" лидирует в списке бомбардиров вместе с Эдуардом Сперцяном из "Краснодара", нападающим "Динамо" Федором Смоловым и игроком "Спартака" Квинси Промесом.

"Ростов" набрал 8 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Оренбург" с 3 очками располагается на 11-й строчке.