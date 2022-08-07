«Сочи» одержал домашнюю победу и вышел на третье место в РПЛ

«Сочи» на своем поле обыграл «Нижний Новгород» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 7 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. У гостей гол на счету Иброхимхалила Юлдошева.
«Сочи» одержал домашнюю победу, набрал девять очков и вышел на третье место в РПЛ. В активе «Нижнего Новгорода» два очка, команда находится на 13-й позиции.
«Сочи» в следующем туре 14 августа на выезде сыграют со «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день дома сыграет с «Ростовом».