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1 час назад

«Сочи» одержал домашнюю победу и вышел на третье место в РПЛ

Lenta.ruиещё 6

«Сочи» на своем поле обыграл «Нижний Новгород» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сочи» одержал домашнюю победу и вышел на третье место в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в воскресенье, 7 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. У гостей гол на счету Иброхимхалила Юлдошева.

«Сочи» одержал домашнюю победу, набрал девять очков и вышел на третье место в РПЛ. В активе «Нижнего Новгорода» два очка, команда находится на 13-й позиции.

«Сочи» в следующем туре 14 августа на выезде сыграют со «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день дома сыграет с «Ростовом».

Футбол,Артур Юсупов,Кристиан Нобоа,Спартак,
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