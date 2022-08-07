«Сочи» одержал домашнюю победу и вышел на третье место в РПЛ

«Сочи» на своем поле обыграл «Нижний Новгород» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в воскресенье, 7 августа, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. У гостей гол на счету Иброхимхалила Юлдошева.

«Сочи» одержал домашнюю победу, набрал девять очков и вышел на третье место в РПЛ. В активе «Нижнего Новгорода» два очка, команда находится на 13-й позиции.