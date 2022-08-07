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1 час назад

Дубль Холанда принес "Манчестер Сити" победу над "Вест Хэмом" в матче чемпионата Англии

ТАССиещё 8

Действующий чемпион Англии по футболу "Манчестер Сити" со счетом 2:0 на выезде обыграл "Вест Хэм" в матче первого тура премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье.

Дубль Холанда принес "Манчестер Сити" победу над "Вест Хэмом"
Фото: © EPA-EFE/NEIL HALL© EPA-EFE/NEIL HALL

Оба мяча забил Эрлинг Холанд, отличившийся на 36-й (с пенальти) и 65-й минутах.

Холанд забил первые голы за "Манчестер Сити" в официальных матчах. Он стал вторым игроком в истории клуба, который оформил дубль в дебютном матче в премьер-лиге. Ранее это удавалось только Серхио Агуэро в 2011 году. На 78-й минуте норвежский нападающий был заменен.

10 мая английский клуб объявил о достижении договоренности с дортмундской "Боруссией" о переходе Холанда. 13 июня "Манчестер Сити" подписал контракт с нападающим до 2027 года. По данным портала transfermarkt, сумма трансфера 22-летнего игрока составила €60 млн.

В следующем туре "Манчестер Сити" 13 августа примет "Борнмут". "Вест Хэм" днем позже на выезде сыграет с "Ноттингем Форест".

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