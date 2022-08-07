«Динамо» обыграло «Крылья Советов»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в воскресенье, 7 августа, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.

«Динамо» благодаря победе набрало восемь очков и вышло на четвертое место в чемпионате. В активе «Крыльев Советов» четыре очка, самарцы занимают десятую позицию.