УЕФА призвали открыть дело против президента «Наполи»

Африканская конфедерация футбола (CAF) считает неприемлемыми высказывания президента итальянского клуба "Наполи" Аурелио де Лаурентиса о нежелании подписывать контракты с игроками с континента и призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть против него дисциплинарное расследование. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба CAF.

Ранее де Лаурентис заявил, что не хочет приглашать в "Наполи" игроков из Африки, так как они покидают клубы для участия в Кубке африканских наций в разгар сезона. Также он считает, что африканские игроки должны подписывать договор о пропуске турнира и отборочных матчей сборных.

"CAF потрясена безответственными и неприемлемыми высказываниями президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса об африканских игроках и Кубке африканских наций. Публичное заявление де Лаурентиса о том, что игроки, перешедшие в "Наполи", должны подписать отказ от участия в Кубке африканских наций в качестве условия найма, вероятно, подпадает под действие статьи 14 дисциплинарного регламента УЕФА, поэтому CAF призывает УЕФА открыть против него дисциплинарное расследование", - говорится в заявлении.

"CAF привержена той роли, которую футбол играет в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и во всем мире, объединяя людей разных культур, языковых и этнических групп, рас и религиозных убеждений. Мы не сомневаемся, что "Наполи" и УЕФА так же привержены этим глобальным гуманитарным целям, как и CAF. Кубок африканских наций - главное соревнование африканского континента и одно из ведущих мировых футбольных соревнований. Последний турнир в Камеруне был показан более чем в 160 странах и привлек внимание более 600 миллионов зрителей", - добавили в CAF.