Пирло неудачно дебютировал в Турции

«Фатих Карагюмрюк» потерпел поражение от «Аланьяспора» в первом матче под руководством Андреа Пирло (2:4).

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Встреча прошла в рамках первого тура турецкой Суперлиги. Коллектив знаменитого экс-полузащитника уступил на своём поле, пропустив дважды уже к 28-й минуте встречи. Примечательно, что оба гола «Карагюмрюка» были забиты итальянцами – Фабио Борини и Давиде Бираски.