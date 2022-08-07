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1 час назад

Пирло неудачно дебютировал в Турции

Евро-футбол.Ру

«Фатих Карагюмрюк» потерпел поражение от «Аланьяспора» в первом матче под руководством Андреа Пирло (2:4).

Пирло неудачно дебютировал в Турции
Фото: ReutersReuters

Встреча прошла в рамках первого тура турецкой Суперлиги. Коллектив знаменитого экс-полузащитника уступил на своём поле, пропустив дважды уже к 28-й минуте встречи. Примечательно, что оба гола «Карагюмрюка» были забиты итальянцами – Фабио Борини и Давиде Бираски.

Андреа Пирло возглавил команду из Турции в июне текущего года, подписав контракт до лета 2023 года. Ранее 43-летний специалист работал главным тренером туринского «Ювентуса», который покинул после завершения сезона 2020/21.

Футбол,Фабио Бориня,Андреа Пирло,
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