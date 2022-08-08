Самый дорогой форвард РПЛ сдулся: что происходит с Кордобой

Что случилось с Джоном Кордобой?

Фото: СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ» СЕРГЕЙ АПЕНЬКИН, «ЧЕМПИОНАТ»

Помните, как всё начиналось? Сейчас ощущение, что это история совсем из другого времени. Летом 2021-го «Краснодар» объявил о трансфере одного из самых мощных форвардов Бундеслиги Джона Кордобы. Галицкому явно надоели эксперименты с собственными воспитанниками в центре нападения либо с приглашениями средних игроков типа Ильина и Маркова, поэтому владелец решился на крупный трансфер. Он же одновременно стал рекордным по потраченной сумме.

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За Кордобу «Краснодар» заплатил «Герте» € 20 млн (неофициальные данные) – огромные деньги, особенно если сравнивать с нынешним периодом. В клубе явно рассчитывали, что в ближайшие 3-4 года именно он станет главным форвардом РПЛ.

И как же здорово Джон стартовал в России! Первый матч – выход на замену с «Уралом». Счёт 0:0, до конца 30 минут. Колумбиец сразу показывает свой уровень – грамотно закрывает мяч корпусом, здорово взаимодействует с партнёрами – как следствие, два гола при его участии. А в концовке нападающий зарабатывает пенальти. Сам берёт мяч и реализует одиннадцатиметровый – идеальный дебют. Только позже мы узнаем, что этот пенальти станет единственным реализованным за целый год. Всего у него будет четыре попытки. Остальные – мимо. Антирекорд. Но это будет позже.

В следующих пяти матчах у нападающего 4+2 по системе «гол+пас». В том числе благодаря ему «Краснодар» на равных бился с «Зенитом» в Питере, хоть и проиграл — 2:3. Помимо этого, победы в матчах с «Арсеналом» и «Рубином». Но дальше что-то сломалось. То ли защитники лучше узнали стиль форварда, то ли у него самого начались проблемы, однако в 10 последующих матчах до зимы — только два результативных действия. При этом он оставался лидером всей РПЛ по созданным моментам. Виктор Гончаренко объяснял это проблемами с психологией.

«Кордоба – очень эмоциональный парень. Он должен к некоторым моментам подходить с более холодной головой. Ту страсть, ту энергию, которые его захлёстывают, надо немного убавить. Тогда, думаю, голы придут», – сказал Гончаренко на одной из пресс-конференций.

Самому игроку всё нравилось в России – он рассказывал в интервью об амбициозном проекте, прекрасном стадионе и уровне лиги, который, по его мнению, рос. Но в конце ноября – серьёзная травма. «Краснодар» сообщил, что Кордоба выбыл до конца сезона. История, после которой всё пошло не так радужно.

Клуб даже не стал включать парня в заявку на весеннюю часть сезона. Кордоба улетел лечиться, а потом наступил февраль. И вместе со всеми остальными легионерами Джон приостановил контракт с клубом. Это решение выглядело странным хотя бы по одной причине – он всё равно не мог играть из-за травмы. А лечился в любом случае за границей. Но Кордоба не стал отделяться от толпы. И решил уйти со всеми.

Правда, этим летом вернулся, хотя писали об интересе к нему чуть ли не со стороны дортмундской «Боруссии». «Краснодар» явно готов продать футболиста, но за хорошие деньги. Однако таких предложений сейчас нет. Как нет и той магии, которая возникала прошлым летом. В этом сезоне у Кордобы абсолютно провальный матч с «Факелом», где он только раз ударил в створ и не реализовал пенальти, став худшим пенальтистом в истории клуба. И травма в игре со «Спартаком», из-за которой он не сыграл с «Локомотивом».