Кержаков оценил перспективы Дзюбы найти новую команду

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков в интервью Metaratings.ru оценил перспективы Артема Дзюбы найти себе команду до окончания трансферного окна.

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Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта. В данный момент 33 летний игрок находится в статусе свободного агента и поддерживает форму в составе «Рубина». В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

— Дзюба до сих пор без клуба. Нормально ли это?

— Не только Дзюба без клуба. Если он останется без клуба после закрытия трансферного окна, тогда это будет немного удивлять. Сейчас то чего? Еще много времени.

— А то, что чемпионат России уже стартовал, не так важно?