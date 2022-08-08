Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
36 минут назад

Александр Кержаков высказался о ситуации с Дзюбой, который до сих пор не нашел себе команду

Матч ТВ

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков в интервью Metaratings.ru оценил перспективы Артема Дзюбы найти себе команду до окончания трансферного окна.

Кержаков оценил перспективы Дзюбы найти новую команду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта. В данный момент 33 летний игрок находится в статусе свободного агента и поддерживает форму в составе «Рубина». В прошлом сезоне он провел 39 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

— Дзюба до сих пор без клуба. Нормально ли это?

— Не только Дзюба без клуба. Если он останется без клуба после закрытия трансферного окна, тогда это будет немного удивлять. Сейчас то чего? Еще много времени.

— А то, что чемпионат России уже стартовал, не так важно?

— Не так важно. Я не знаю, где Дзюба хочет играть. В России или за границей. Это надо его спрашивать, — отметил Александр Кержаков.

Футбол,Александр Кержаков,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители