Травму Мозеса сочли серьезной потерей для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике команды Викторе Мозесе . Нигерийский игрок выбыл из-за травмы на срок до полугода и перенесёт операцию.

«Травма Виктора Мозеса — серьёзная потеря для «Спартака». Мне жаль, что так случилось. Виктор был ключевым игроком», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович .

31-летний Мозес покинул поле на 33-й минуте матча с «Уралом» (2:0) в 4-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обследование выявило у Виктора повреждение ахиллова сухожилия. Мозес перенесёт операцию и пропустит около шести месяцев. Таким образом, он точно не сыграет в 2022 году и должен восстановиться к весенней части сезона.