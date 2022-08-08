Назначен исполняющий обязанности тренера «Урала»

Вместо Игоря Шалимова готовить екатеринбургский «Урал» к матчу пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет Евгений Аверьянов, сообщает «Матч ТВ».

Фото: vk.com/fc_ue vk.com/fc_ue

О дополнительных перестановках в тренерском штабе худшей команды чемпионата станет известно позднее.

Напомним, что сегодня главный тренер «шмелей» Игорь Шалимов был отправлен в отставку. В субботу его команда потерпела поражение от красно-белых со счетом 0:2. На 27-й минуте счет открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес, а на 43-й минуте преимущество московской команды удвоил полузащитник Михаил Игнатов.

Проигрыш «Спартаку» стал для «Урала» четвертым подряд в нынешнем сезоне РПЛ. Клуб из Екатеринбурга не набрал пока ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице.