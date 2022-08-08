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58 минут назад

Евгений Аверьянов назначен исполняющим обязанности тренера "Урала"

Газета.Ru

Вместо Игоря Шалимова готовить екатеринбургский «Урал» к матчу пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будет Евгений Аверьянов, сообщает «Матч ТВ».

Назначен исполняющий обязанности тренера «Урала»
Фото: vk.com/fc_uevk.com/fc_ue

О дополнительных перестановках в тренерском штабе худшей команды чемпионата станет известно позднее.

Напомним, что сегодня главный тренер «шмелей» Игорь Шалимов был отправлен в отставку. В субботу его команда потерпела поражение от красно-белых со счетом 0:2. На 27-й минуте счет открыл нападающий «Спартака» Квинси Промес, а на 43-й минуте преимущество московской команды удвоил полузащитник Михаил Игнатов.

Проигрыш «Спартаку» стал для «Урала» четвертым подряд в нынешнем сезоне РПЛ. Клуб из Екатеринбурга не набрал пока ни одного очка и занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

Футбол,Евгений Аверьянов,Михаил Игнатов,Игорь Шалимов,Валерий Гладилин,Спартак,
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