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1 час назад

Форвард «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Нант»

Чемпионат.comиещё 4

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Услуги 25-летнего ямайца были предложены «Нанту», информирует MSV Foot в «Твиттере».

Форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Нант»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно сведениям источника, сам Николсон не против ухода из «Спартака».

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале».

За «Спартак» Николсон успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 7,5 млн.

Спартак,
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