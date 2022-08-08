Форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Нант»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Услуги 25-летнего ямайца были предложены «Нанту», информирует MSV Foot в «Твиттере».

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Согласно сведениям источника, сам Николсон не против ухода из «Спартака».

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был бельгийский «Шарлеруа», в который он перешёл из словенского «Домжале».