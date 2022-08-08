Не только "рука": пять интересных фактов из жизни Диего Марадоны

Диего Марадона — один из величайших футболистов всех времен. Гениальный игрок, скандально известный общественный деятель, плейбой, тренер, телеведущий: жизнь аргентинца тяжело назвать ординарной. Но сегодня, чтобы не пересказывать его биографию целиком, мы выбрали пять самых любопытных фактов о Марадоне.

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Марадона — один из двух обладателей титула «Игрок века»

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В 2000 году Международная федерация футбола приурочила к наступлению нового тысячелетия беспрецедентную премию — «Игрок века». Победитель должен был определиться при помощи народного голосования, которое проходило на официальном сайте и в журнале федерации. Марадона мгновенно выбился в лидеры, набрав более 50% процентов голосов: на второе и третье место списка попали Пеле и Эйсебио, набравшие всего лишь 18,53% и 6,21% соответственно. Правда, поклонники футбола постарше категорически отказались принимать подобный результат. Они считали, что при Интернет-голосовании на итоги слишком сильно влияют мнения молодых фанатов спорта, которые прекрасно знают Марадону, но не застали великих игроков из прошлых поколений.

ФИФА согласилась, и в качестве компромисса провела еще одно голосование среди членов специально отобранной комиссии, состоявшей из футбольных журналистов, менеджеров, тренеров и других представителей спортивной индустрии. На этот раз победителем стал Пеле (72,5%), тогда как Марадона занял лишь третье место (6%) — иными словами, мнения обычных фанатов и профессионалов серьезно разделились. Чтобы избежать скандала, ФИФА присвоила титул «Игрока века» им обоим — это надолго испортило отношения между футболистами. Марадона и Пеле смогли найти общий язык только двадцать лет спустя, когда аргентинец предложил бразильскому коллеге поддержать благотворительную акцию по сбору средств на борьбу против коронавируса.

Марадона — двукратный рекордсмен по стоимости трансферов

После шести лет карьеры в аргентинском футболе Марадона перешел в «Барселону» за баснословные по тем временам деньги: итоговая цена трансфера составила примерно 5 000 000 фунтов стерлингов. Согласно оценкам футбольных историков, по состоянию на 1982 год эта сумма была рекордной не только для испанского футбола, но и для всего мира. Впрочем, всего через пару лет Марадона обновил собственный рекорд: в 1984 году итальянский клуб «Наполи» подписал аргентинца за почти 7 000 000 фунтов стерлингов.

Марадона — автор двух самых известных голов в истории футбола

Оба из них были забиты во время одного и того же матча против сборной Англии в четвертьфинале Чемпионата мира 1986 года, но вошли в историю по совершенно разным причинам. Первый гол стал причиной огромного скандала: напоровшись на английских защитников, аргентинец незаметно для судьи переправил мяч в ворота рукой. Англичане горячо протестовали, но арбитр все-таки засчитал гол, рассудив, что мяч прошел мимо вратаря от удара головой. На пресс-конференции после матча в ответ на вопросы журналистов Марадона заявил, что ему помогла «рука Бога» — теперь этот инцидент вспоминают именно под таким названием.

Второй же гол стал результатом безупречного навыка футболиста. Марадона сумел в одиночку обыграть шестерых английских защитников, включая вратаря — на тот момент все они считались одними из лучших игроков своей страны. В 2002 году этот момент признали «Голом века». Сам Марадона говорил, что вряд ли бы смог забить подобный мяч против какой-либо другой команды: дескать, менее благородный оппонент на месте англичан просто бы сбил его с ног.

Налоговая инспекция Италии регулярно конфисковала вещи Марадоны

Итальянские власти на протяжении многих лет обвиняли футболиста в неуплате налогов: якобы за последние два года игры в «Наполи» он так и не оплатил положенные счета — сумма задолженности достигала якобы нескольких десятков миллионов долларов. Это произошло из-за бюрократической халатности со стороны президента команды, который не составил необходимые договоры. Долги Марадоны постепенно возрастали: в какой-то момент полиция даже начала изымать личные вещи футболиста, чтобы покрыть задолженность. Так, во время разных визитов в Италию аргентинец лишился двух пар дорогостоящих часов, гонорара за появление на телевизионной передаче и серьги, которая позднее была выставлена на аукцион.

Марадона критиковал Папу Римского и дружил с Фиделем Кастро

После победы на Чемпионате мира 1986 года Марадона удостоился аудиенции в Ватикане, но визит в столицу католической церкви оставил неприятные впечатления. Позднее в автобиографии футболист рассказал, что рассуждения Понтифика о помощи неимущим показались ему двуличными на фоне ватиканской роскоши.