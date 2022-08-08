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1 час назад

​Левандовски: «Я приехал в «Барселону» не ради «Золотого мяча»

Евро-футбол.Ру

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски получил вопрос по поводу «Золотого мяча».

​Левандовски: «Я приехал в «Барселону» не ради «Золотого мяча»
Фото: ReutersReuters

«Золотой мяч»? Я всегда говорил, что мною движут командные успехи. Личные успехи – приятные бонусы, но я приехал в Испанию не ради этого. То, что писали в СМИ, не соответствовало действительности», - рассказал Левандовски в интервью для немецкого Sport1.

Напомним, что Роберт Левандовски определённо заслуживал получить «Золотой мяч» в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса организаторы решили не вручать награду. В 2021 году Левандовски тоже претендовал на этот приз, но его завоевал Лионель Месси.

Футбол,Роберт Левандовски,Лионель Месси,
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