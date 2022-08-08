​Левандовски: «Я приехал в «Барселону» не ради «Золотого мяча»

«Золотой мяч»? Я всегда говорил, что мною движут командные успехи. Личные успехи – приятные бонусы, но я приехал в Испанию не ради этого. То, что писали в СМИ, не соответствовало действительности», - рассказал Левандовски в интервью для немецкого Sport1.